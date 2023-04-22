Вторая «ТехноСтрелка» закончилась. Ждем третью!

На Нижегородской ярмарке завершился второй международный фестиваль «ТехноСтрелка». И третьей «Технострелке» в Нижнем Новгороде – быть! Такое решение было озвучено 21 апреля на торжественной церемонии закрытия хакатона в Молодежной столице России.