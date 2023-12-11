МО: Су-34 уничтожил украинских военных фугасными авиабомбами

Военный истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России успешно атаковал личный состав Вооруженных Сил Украины на Краснолиманском направлении, применив фугасные авиабомбы (ФАБ) с использованием универсального модуля планирования и коррекции (УМПК).
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