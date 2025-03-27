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Daily Moscow

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Макрон: миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае нападения

Макрон: миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае нападения

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные так называемые миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, не будут размещены на линии фронта и не нацелены на конфликт с российскими войсками.

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Комментарии
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Елена Верия
Тьфу! Кому он нужен со своей лягушкой... Свербит в одном месте... Ищет приключений на ж... !&quot;Россия нападет, Россия нападет!!!...&quot; Совсем больной на голову! У всех &quot;нетудаориентированных&quot;, видимо, уровень страха зашкаливает! Успокойся, Эммануэла!
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