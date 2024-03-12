А у нас на даче газ: на субсидии по подведению топлива направят 1 млрд рублей

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что необходимо расширить программу льготной газификации и включить в нее садоводческие товарищества (СНТ), а отдаленные регионы и районы обустроить с помощью сжиженного природного газа (СПГ).