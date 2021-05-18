Полицейские по горячим следам раскрыли кражу раритетного автомобиля у жителя Красноярского края

В Красноярском крае сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск вернули законному владельцу похищенную советскую малолитражку 1965 года выпуска.

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