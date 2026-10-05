Зоопсихолог Сиротина посоветовала давать кошкам клички с шипящими звуками

При выборе имени для питомца важно, чтобы его было легко произносить и часто повторять. Кличка кошки может содержать шипящие звуки, а имя собаки не должно быть похоже на команды, рассказала «Москве 24» ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.