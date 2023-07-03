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Боевики ВСУ расстреляли безоружного раненого российского пленного

Боевики ВСУ расстреляли безоружного раненого российского пленного

В Сети появились новые свидетельства зверских преступлений украинских боевиков. Эксперты обсуждают шокирующие кадры, на которых солдат вооружённых сил Украины из 3-й бригады в упор расстреливает лежащего на земле российского раненого военнопленного.

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