Педри выбыл на 3-4 недели и не сыграет с «МЮ» в ответке и «Реалом» (Catalunya Ràdio)

Стало известно, сколько Педри пропустить из-за травмы. По данным Catalunya Ràdio, хавбек «Барсы» выбыл на три-четыре недели и пропустит, в частности, ответный матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» и первую встречу с «Реалом» в Кубке Испании 2 марта.