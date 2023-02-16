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Педри выбыл на 3-4 недели и не сыграет с «МЮ» в ответке и «Реалом» (Catalunya Ràdio)

Стало известно, сколько Педри пропустить из-за травмы.  По данным Catalunya Ràdio, хавбек «Барсы» выбыл на три-четыре недели и пропустит, в частности, ответный матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» и первую встречу с «Реалом» в Кубке Испании 2 марта.

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