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Как «Локо» наказал Латышонка и вынудил серый «Зенит» меняться

Как «Локо» наказал Латышонка и вынудил серый «Зенит» меняться

Объясняет Илья Васильев.Весна «Зенита» проходит одинаковый цикл: унылый матч против топ-соперника (неготовность к ромбу ЦСКА – 0:0), качественная победа над аутсайдером («Факел» – 2:0) – и самоповтор со «Спартаком» (1:2) и «Рубином» (4:0).

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