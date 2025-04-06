Как «Локо» наказал Латышонка и вынудил серый «Зенит» меняться

Объясняет Илья Васильев.Весна «Зенита» проходит одинаковый цикл: унылый матч против топ-соперника (неготовность к ромбу ЦСКА – 0:0), качественная победа над аутсайдером («Факел» – 2:0) – и самоповтор со «Спартаком» (1:2) и «Рубином» (4:0).