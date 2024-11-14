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Многодетные семьи попросили Марию Львову-Белову помочь достроить храм под Новосибирском

Многодетные семьи попросили Марию Львову-Белову помочь достроить храм под Новосибирском

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова побывала в поселке "Семейная сказка" во время своего визита в столицу Сибири.

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