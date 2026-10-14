Ожидается туман с видимостью 200-500 метров, жителям напомнили телефоны экстренных служб.В ближайший час с сохранением ночью и утром 15 октября в Рязанской области ожидается ухудшение погодных условий.
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