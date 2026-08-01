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Кайрен Уилсон vs Чжао Синьтун. 1/2 финала Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Кайрен Уилсон vs Чжао Синьтун. 1/2 финала Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Кайрен Уилсон обыгрывает Чжао Синьтуна после первой сессии со счетом 5-4 в 1/2 финала Shanghai Masters 2026, сообщает WST Чжао Синьтун (фото: SnookerHQ)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Кайрен Уилсон выиграл финальный фрейм и завершил первую сессию матча против Чжао Синьтуна в 1/2 финала Шанхай Мастерс 2026.

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