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Писатель: Украина — неудавшийся проект

Писатель: Украина — неудавшийся проект

Писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью портала Украина.ру высказал мнение, что партизанская война возможна только на западе Украины, пропитанном национализмом и непримиримостью «Идеалы «Майдана» давно преданы их устроителями, и сражаться за то, чтобы «жить стало лучше», уже некому» — заявил писатель.

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