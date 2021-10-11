Писатель: Украина — неудавшийся проект

Писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью портала Украина.ру высказал мнение, что партизанская война возможна только на западе Украины, пропитанном национализмом и непримиримостью «Идеалы «Майдана» давно преданы их устроителями, и сражаться за то, чтобы «жить стало лучше», уже некому» — заявил писатель.
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