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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хьюстон» отчислил разыгрывающего Джей Ди Дэвисона

« Хьюстон » отказался от разыгрывающего Джей Ди Дэвисона . Клуб выставил 23-летнего защитника на драфт отказов после того, как ранее активировал командную опцию по его контракту на сезон-2026/2027.

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