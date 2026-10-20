В Краснодаре у дома № 1 по улице 3-й Целиноградской рядом со школой № 107 установили новое игровое и спортивное оборудование, а до конца благоустройства современные комплексы появятся еще по четырем адресам в округе депутата гордумы Александра Лактионова.