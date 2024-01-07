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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин набрал 1+1 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча. У него 55 очков в 38 играх

Панарин набрал 1+1 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча. У него 55 очков в 38 играх

«Рейнджерс» уступили «Канадиенс» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.  В активе россиянина 55 (25+30) очков в 38 играх в текущем сезоне.

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