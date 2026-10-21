Cпецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон поддерживают деятельный диалог в сфере энергетических проектов, а также по линии строительства дата-центров для искусственного интеллекта.
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