Cпецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон поддерживают деятельный диалог в сфере энергетических проектов, а также по линии строительства дата-центров для искусственного интеллекта.