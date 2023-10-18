БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Городской бой: «Меркавам» в Газу хода нет. На что уповает Израиль при зачистке сектора?

Городской бой: «Меркавам» в Газу хода нет. На что уповает Израиль при зачистке сектора?

ХАМАС готов массово жечь бронетехнику и пехоту ЦАХАЛ в городских боях Андрей Захарченко На фото: израильский танк «Меркава» (Фото: Ilan Asayaag-Jinipix/Xinhua/ZUMA Wire/TASS) Материал комментируют: Игорь Николайчук Юрий Кнутов По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатана Конрикуса, к настоящему моменту Израиль уже сосредоточил около 300 тысяч своих военнослужащих, а также бронетанковую технику и артиллерию на границе с сектором Газа.

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