Городской бой: «Меркавам» в Газу хода нет. На что уповает Израиль при зачистке сектора?

ХАМАС готов массово жечь бронетехнику и пехоту ЦАХАЛ в городских боях Андрей Захарченко На фото: израильский танк «Меркава» (Фото: Ilan Asayaag-Jinipix/Xinhua/ZUMA Wire/TASS) Материал комментируют: Игорь Николайчук Юрий Кнутов По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатана Конрикуса, к настоящему моменту Израиль уже сосредоточил около 300 тысяч своих военнослужащих, а также бронетанковую технику и артиллерию на границе с сектором Газа.