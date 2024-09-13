После ожесточенных боев в Глушковском районе относительное затишье

WarGonzo сообщает, что на данный момент новых попыток прорыва не зафиксировано, однако противник продолжает активно использовать дроны-камикадзе, наносить артиллерийские удары по нашим позициям и подтягивать резервы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии