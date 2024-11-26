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Закон, порядок, государство

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Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил склад боеприпасов и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил склад боеприпасов и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении

Огонь велся с закрытой огневой позиций на дальности более 10 километров. Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых склад с боеприпасами был уничтожен, а скопление живой силы противника ликвидировано.

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