Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил склад боеприпасов и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении

Огонь велся с закрытой огневой позиций на дальности более 10 километров. Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых склад с боеприпасами был уничтожен, а скопление живой силы противника ликвидировано.
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