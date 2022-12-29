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7 правил вкусного холодца на Новый год. Рекомендации шеф-повара

7 правил вкусного холодца на Новый год. Рекомендации шеф-повара

Многие люди обожают готовить холодец на праздник. Блюдо весьма неприхотливое и вкусное. Расскажем несколько правил, чтобы получить прозрачный и нежный холодец: Прежде чем пускать мясо на холодец, необходимо опустить его в чистую воду на пару часов.

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