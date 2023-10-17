Прокуратура направила дело о браконьерстве в суд.За убийство лося в подмосковной Истре браконьер заплатит 240 тыс рублей, прокуратура направила исковое завяление в уголовный суд, сообщает тг-канал Экопульс.
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