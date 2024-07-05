Есть вакансии! Приглашаем на работу сотрудников в новый ПВЗ «OZON» по ул. Пионерская, 138. Официальное трудоустройство, соцпакет, обучение, гибкий график работы (2/2).
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Есть вакансии! Приглашаем на работу сотрудников в новый ПВЗ «OZON» по ул. Пионерская, 138. Официальное трудоустройство, соцпакет, обучение, гибкий график работы (2/2).