Биограф Зеленского описал жизнь президента Украины в бункере после начала СВО

Биограф президента Украины Владимира Зеленского американский журналист Саймон Шустер написал книгу о жизни главы киевского режима в бункере в первые месяцы после начала Россией специальной военной операции (СВО).
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