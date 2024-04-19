Китайцам остался 1% до полного освоения аэропорта Симферополя

Председатель крымского правительства провел встречу с представителями организации «Петро-Хэхуа». Господа Сун Цзинъи и Чжао Фэн отметили, что строительная готовность симферопольского аэропорта составляет 99 процентов.
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