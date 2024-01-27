Медвежий угол
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Медвежий угол

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Началось: Россия устроила большую зачистку мигрантов

Началось: Россия устроила большую зачистку мигрантов

Четыре региона России дали старт анонсированной ранее мере - выдворению мигрантов из нашей страны за совершённые ими преступления.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Вот со всем согласен, но КАК прекратить въезд гражданам стран ЕАЭС? Предложения есть?
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6 час.
Олег Самойлов
А КТО завез! Эта публика приезжает САМОСТОЯТЕЛЬНО! Вопросы к ЗАКОНОДАТЕЛЯМ!
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6 час.
Nikolay Zakharov
В Екатеринбурге на улицах редко встретишь русских, сплошь азиаты  и часто с детьми.Чиновники МВД от левых доходов видимо хорошо живут.
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6 час.

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