Четыре региона России дали старт анонсированной ранее мере - выдворению мигрантов из нашей страны за совершённые ими преступления.
Началось: Россия устроила большую зачистку мигрантов
Комментарии
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Олег Самойлов
Вот со всем согласен, но КАК прекратить въезд гражданам стран ЕАЭС? Предложения есть?
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6 час.
Олег Самойлов
А КТО завез! Эта публика приезжает САМОСТОЯТЕЛЬНО! Вопросы к ЗАКОНОДАТЕЛЯМ!
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6 час.
Nikolay Zakharov
В Екатеринбурге на улицах редко встретишь русских, сплошь азиаты и часто с детьми.Чиновники МВД от левых доходов видимо хорошо живут.
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6 час.
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