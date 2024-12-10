Танкисты ВДВ уничтожили в Запорожской области наблюдательный пункт украинской армии

Объект был ликвидирован на ореховском направлении Экипаж отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, который действует в интересах штурмовых подразделений соединения ВДВ на ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировал наблюдательный пункт украинской армии.