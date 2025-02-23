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Музейный поезд в Абхазии: уникальный взгляд на подвиги Великой Отечественной

Музейный поезд в Абхазии: уникальный взгляд на подвиги Великой Отечественной

В столице Абхазии, Сухуме, открылся уникальный "Поезд Победы" — первая в мире иммерсивная инсталляция о Великой Отечественной войне.

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