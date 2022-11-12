Кто требует продолжения банкета? Регионы тратят миллионы на фуршеты в период СВО

Россия, как известно, страна еще тех контрастов. До сих пор не стихла волна негодования со стороны мобилизованных — обещанные президентом выплаты не поступают, в некоторых частях наблюдаются серьезные проблемы со снабжением и экипировкой бойцов.
Россия, как известно, страна еще тех контрастов. До сих пор не стихла волна негодования со стороны мобилизованных — обещанные президентом выплаты не поступают, в некоторых частях наблюдаются серьезные проблемы со снабжением и экипировкой бойцов.
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