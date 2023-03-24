"Позорище!": банда пенсионерок попала на видео за постыдным делом

В Уссурийске продавцы обнародовали видео, на котором три женщины в возрасте воруют продукты. В социальных сетях приморцы не стали защищать пенсионерок, а наоборот рассказали, что "отпетые мошенницы" промышляют таким делом не первый год, сообщает ИА UssurMedia.
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