В Осло 9 сентября похоронят короля Норвегии Харальда V

Короля Норвегии Харальда V похоронят в среду, 9 сентября, в Осло. Об этом сообщает королевский дом страны в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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