Команда студентов из Ростокина выиграла четыре медали PR-форума

Студенты Московского городского педагогического университета в Ростокине выиграли четыре награды в командном зачете XVI Всероссийского форума по связям с общественностью в сфере кино и телевидения «PRКИТ» в Санкт-Петербурге.
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