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Украина пригрозила не оставить без ответа израильское голосование в ООН

Украина пригрозила не оставить без ответа израильское голосование в ООН

Киев крайне обижен голосованием Израиля против украинской резолюции в ООН.  Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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