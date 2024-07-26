Комаров стал наставником программы «Время Героев»

25 июля 2024 года в Нижнем Новгороде Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе, провел встречу с полковником Александром Тихоновым, участником программы «Время Героев», инициированной Владимиром Путиным.
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