В Госдуме назвали дату, до которой будут приостановлены выплаты по вкладам CCCР

Нижняя палата парламента продлила приостановку выплат вплоть до 2027 годаКак сообщают РИА Новости, Госдума одобрила закон о продлении приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов, сделанных до 20 июня 1991 года.
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