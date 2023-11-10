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  • sorsw
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  • Zoia Goldshtab
    Боже!Какая самоуверенная дурында!!!!! Аж до колики от смеха!Вся Россия потешается от деменции этой бабки!!!!!Алла Пугачева про...
  • Алекс Сэм
    Уберите пожалуйста эту бабку из ленты!Алла Пугачева про...

В Госдуме назвали дату, до которой будут приостановлены выплаты по вкладам CCCР

В Госдуме назвали дату, до которой будут приостановлены выплаты по вкладам CCCР

Нижняя палата парламента продлила приостановку выплат вплоть до 2027 годаКак сообщают РИА Новости, Госдума одобрила закон о продлении приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов, сделанных до 20 июня 1991 года.

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