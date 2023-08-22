Опыт Спецоперации в экспонатах «Армии-2023»

Новый комплект защиты танка - "Накидка" и "козырек". Фото Telegram / "Военный осведомитель" В ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса российские вооруженные силы не только решают поставленные боевые задачи, но и нарабатывают необходимый опыт эксплуатации различных систем и образцов.