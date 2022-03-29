Пластмассовое пугало: человечеству вновь грозят опасностью пластика

depositphotos К теме загрязнения окружающей среды люди постепенно привыкли. Особенно - когда убедились, что наших возможностей хватает лишь на то, чтобы загрязнить её в непосредственной близости от себя, а львиная доля природы остаётся чистой.
depositphotos К теме загрязнения окружающей среды люди постепенно привыкли. Особенно - когда убедились, что наших возможностей хватает лишь на то, чтобы загрязнить её в непосредственной близости от себя, а львиная доля природы остаётся чистой.
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