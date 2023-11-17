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Канарейкин о приглашении экс-футболистов на Матч звезд КХЛ: «Почему нет? Мостовой играл в хоккей за ветеранскую команду «Спартака» и был довольно хорош»

Фонбет Матч звезд КХЛ 2023 пройдет 9-10 декабря в Санкт‑Петербурге на новой «СКА-Арене». Ранее стало известно, что Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин и Роман Широков станут помощниками главных тренеров в предстоящем событии.

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