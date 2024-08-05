Москва помогает: как жители столицы поддерживают новые регионы России

В городе продолжается сбор необходимых товаров для жителей новых территорий РФ В столице продолжают работу пункты приема «Москва помогает», в которых для жителей новых регионов РФ принимаются продукты питания, одежда, постельное белье и душевые принадлежности, канцелярские и хозяйственные предметы, средства личной гигиены, детские вещи и питание, а также средства индивидуальной защиты, техника и товары для животных.