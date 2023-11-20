Какие процедуры красоты сделать сейчас, чтобы в Новый год не пугать отеками и синяками

Сменить прическу, сбросить вес, помолодеть — и все это в последние недели перед Новым годом. Как будто в декабре у нас и без того мало забот! Но если заняться преображением уже сейчас, есть все шансы, что Новый год вы будете встречать другим человеком.
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