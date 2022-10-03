В Миассе авто перевернулось в кювете. Есть погибшие

В Миассе отечественный автомобиль перевернулся через крышу, съехав в кювет. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла рано утром понедельника, 3 октября, в промзоне Миасса.