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Пенсионерку спасли на пожаре в Карелии

Квартира горела в жилом доме в поселке Эссойла Пожарные спасли пенсионерку в Эссойле. Сообщение о пожаре в 12-квартирном двухэтажном кирпичном доме в поселке Эссойла поступило на пульт Единой службы спасения Пряжинского района 6 ноября в 06:00.

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