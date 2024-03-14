Подразделения аэрозольного противодействия создали маскировку при помощи термодымовых машин ТДМ-2к

В случае необходимости маскировки штурма непосредственно на линии боевого соприкосновения, личный состав подразделения аэрозольного противодействия скрытно выставляет дымовые шашки на переднем крае и приводит их в действие в нужный момент при помощи командно-передающего прибора РПЗ-8 дистанционно на удалении до 7км.