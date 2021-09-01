Мировое обозрение

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США не вывезли из Афганистана переводчика, спасшего Байдена в 2008 году

США не вывезли из Афганистана переводчика, спасшего Байдена в 2008 году

Власти США оставили в Афганистане местного переводчика, который в 2008 году участвовал в спасении нынешнего американского президента Джо Байдена во время снежной бури, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение самого переводчика.

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