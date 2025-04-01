ФК «Пари НН» просит дать оценку эпизода с назначением пенальти

ФК «Пари НН» обратился в экспертно-судейский комитет РФС. В матче 22-го тура российской премьер-лиги, в котором встречались «Химки» и «парижане» (матч завершился со счётом 2:0), в первом тайме был назначен спорный пенальти в ворота гостей, предопределивший исход поединка.