Где реально сражался Сергей Бондарчук в годы ВОВ: почему никогда не говорил о войне

Почему Сергей Бондарчук почти никогда не рассказывал о своей войне. Тайна, которую он унёс с собой Фильмы Сергея Бондарчука до сих пор считаются одними из самых достоверных картин о Великой Отечественной войне.
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