В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекии призвали велосипедистов и лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, к соблюдению Правил дорожного движения

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции вместе с директором спортшколы и юными инспекторами движения призвали велосипедистов и лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, к соблюдению Правил дорожного движения.
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