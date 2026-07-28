«Разочарован я всей Формулой 1 в целом»: Оруджев — о сезоне-2026

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился впечатлениями от первой половины сезона Формулы 1 образца 2026 года.
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