В Молдавии таможенники подвергли проверкам вернувшихся из Москвы оппозиционеров

Представители молодежного крыла оппозиционной партии "Возрождение" подверглись усиленным проверкам и допросам в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы, где проходил съезд оппозиционных партий Молдавии.
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