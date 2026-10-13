Рынок недвижимости Мариуполя привлек покупателей низкой стоимостью входа

Объем сделок с недвижимостью в Мариуполе вырос на 230%, сообщили аналитики. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с радио Sputnik объяснила, почему рынок привлекает покупателей и насколько показатель может быть ориентиром для инвесторов.