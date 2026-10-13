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Рынок недвижимости Мариуполя привлек покупателей низкой стоимостью входа

Объем сделок с недвижимостью в Мариуполе вырос на 230%, сообщили аналитики. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с радио Sputnik объяснила, почему рынок привлекает покупателей и насколько показатель может быть ориентиром для инвесторов.

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